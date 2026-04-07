一般財団法人「日本経営史研究所」（東京、破産手続き中）の理事だった2人が、オンライン会議システムによる評議員会で可決された解任決議の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、現行法がオンラインのみの「バーチャルオンリー」での開催を認めておらず、法令違反だとして決議を取り消した。判決によると、法人は評議員会の日時を2025年10月6日午後8時、場所を「オンライン会議システム」として開催。6人が出席して