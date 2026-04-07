石川県内に本店を置く地方銀行「北國銀行」の、能登半島地震で建物が損傷した穴水支店の新築工事が完了し、7日、関係者による修祓式が行われました。式には、米谷治彦社長らが出席し、地域の安全や事業の発展を祈願しました。穴水支店は、おととしの能登半島地震で建物が損傷したため、町役場に間借りする形で営業を続けています。元の場所に新築された支店は、内装に地元産の「能登ヒバ」が使用され、来店客がゆったりと過ごせる