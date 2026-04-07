4月8日（水）、土屋太鳳×佐藤勝利のW主演によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』がスタートする。【映像】『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』予告『踊る大捜査線』や『教場』などの大ヒット作を手掛けた君塚良一が紡ぎ出す完全オリジナルドラマとなる本作。“トラックで爆走する”捜査本部を題材にした、かつてない刑事ドラマだ。「警視庁vs他道府県警」「所轄vs所轄」といった縄張り争いを打破すべく、警察庁が試験的に運