土屋太鳳＆佐藤勝利『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』いよいよスタート！矢沢永吉が歌う主題歌も初解禁へ

4月8日（水）、土屋太鳳×佐藤勝利のW主演によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』がスタートする。

【映像】『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』予告

『踊る大捜査線』や『教場』などの大ヒット作を手掛けた君塚良一が紡ぎ出す完全オリジナルドラマとなる本作。“トラックで爆走する”捜査本部を題材にした、かつてない刑事ドラマだ。

「警視庁vs他道府県警」「所轄vs所轄」といった縄張り争いを打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた、大型トラックを駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく“爆走する捜査本部”、移動捜査課。

そこに属する、どこか警察組織の“はぐれもの”だったワケありの7人が強力なチームとなって容疑者を追い詰め、事件を解決する様を痛快に描写していく。

W主演の土屋＆佐藤に加え、横田栄司、田中幸太朗、優香ら個性豊かな俳優陣が集結。さらに、テレビ朝日水曜9時枠ではおなじみの北大路欣也、井ノ原快彦も顔を揃え、新たな刑事ドラマがいよいよ幕を開ける。

◆ついに新チームが始動！

8日（水）放送の第1話、移動捜査課が“最初”に挑むのは、高齢者ばかりを狙った悪徳連続強盗事件。都内2カ所、そして千葉県で立て続けに緊縛強盗が発生し、移動捜査課が駆る捜査本部車、通称“一番星”が出動。

しかし、行く先々の所轄署で邪魔者扱いされるうえ、所轄署同士、警視庁と県警本部はありとあらゆることで火花を散らし合う始末。所轄署の面々には、升毅、渡辺正行、東根作寿英、春海四方といった、刑事ドラマやサスペンスドラマでお馴染みの俳優が勢揃い。芝居巧者のベテランたちが全力でいがみ合うシーンも見どころのひとつだ。

新たに配属されてきた黄沢蕾（佐藤勝利）を加えた移動捜査課は、課長の赤瀬則文（井ノ原快彦）、刑事の仲沢桃子（土屋太鳳）を筆頭に、警察組織内の縄張り争いの最前線へとトラック・一番星で突っ込んでいくことになる。

そんななか、3件目の千葉県市川市での事件に関わったという若い男が自首してきたとの情報が。その男の証言により、阿久津翔一（菅生新樹）という若者の存在が明らかになる。

一連の犯行は、“闇バイト”によるものなのか。しかし、連行した翔一を取り調べていた蕾と桃子は、供述に違和感をもつ。そして2人は、トラックの調整に来た“メカじい”こと緑川宗一郎（北大路欣也）が言っていた「ノイズをよく聞け」という言葉を思い出し…。

ついに動き出す、トラックで爆走する捜査本部、移動捜査課。新たなチームとなった7人が事件解決に向けて団結し、凶悪犯を検挙していく痛快で斬新な刑事ドラマに注目だ。

◆矢沢永吉が書き下ろした主題歌も初解禁！

そして、矢沢永吉による本作の主題歌『BORDER』が、いよいよ明日8日（水）の初回拡大スペシャル内で解禁となる。

矢沢自らがドラマのために書き下ろし、作詞は森雪之丞が担当した大人のロックンロールナンバー『BORDER』。キック＆ベースが生み出す上質なアーバングルーヴ、矢沢が歌い上げる極上のメロディー、そしてそれを切り裂くような圧巻のギターリフ。

それぞれのバランスが最高の状態でミックスアップされたファーストクラスの1曲となっている。