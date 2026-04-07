韓国の人気ガールズグループ「NMIXX」と登場6日（日本時間7日）のジャイアンツ-フィリーズ戦に、韓国の6人組ガールズグループ「NMIXX（エンミックス）」が登場した。メンバーのソリュンが始球式に登場。豪快な投球を披露した美貌に「とても綺麗」といった声が続出している。タイトなブラックジーンズに、へそ出しのユニホーム姿で登場。サウスポーのソリュンは黒のロングヘアをなびかせて、捕手役を務めたジャイアンツのイ・ジ