日本維新の会大分県総支部は５日、堤英貴・大分市議（３７）を除名処分にしたと発表した。４月２５日付。党の看板政策で、議員報酬の一部を被災地などに寄付する「身を切る改革」が行われなかったことが理由という。党県総支部によると、堤氏は２０２５年度分の寄付を行わなかった。堤氏から４月に離党届が提出されたが不受理とし、臨時役員会を開いて除名処分を決定した。期限の今月４日までに堤氏から異議申し立てはなかった