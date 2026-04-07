【ヤマハレディースオープン葛城】最終日【もっと読む】渋野日向子、国内ツアーもまったく期待できない残念データ通算8アンダーで並んだ3人のプレーオフを制した高橋彩華（27）が通算3勝目を挙げた今大会。今季2勝目（通算3勝目）が目前だった菅楓華（20）が、「甘くなかった」と悔やんだのが終盤のミスだ。13、14番の連続バーディーで通算10アンダーまでスコアを伸ばし、「優勝」の2文字がくっきり見えてきた16番パー4の第1打