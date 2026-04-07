米男子ゴルフのメジャー今季第1戦マスターズは9日から4日間、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGCで開催される。大会初出場の片岡尚之（28＝ACN）は6日、東北福祉大の先輩で21年大会覇者の松山英樹（34＝LEXUS）とともにアウト9ホールを回った。偉大な先輩との初ラウンド。最初は緊張気味だったが、ホールを重ねるごとに会話、笑顔も増えていった。9番をホールアウトした際には、がっちりと握手をかわした。