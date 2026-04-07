伊良湖温泉は、愛知県田原市の渥美半島最南端にて2020年に湧出した、比較的新しい温泉地です。最大の魅力は「Magic Hour View（マジックアワービュー）」というコンセプトに象徴される、海辺ならではの圧倒的な眺望にあります。日没前後の空がオレンジとブルーのグラデーションに染まる魔法のような時間を、湯船に浸かりながら堪能できるのは、三方を海に囲まれたこの地ならでは。泉質は、塩分を含んでいるため保温性が高く、湯冷