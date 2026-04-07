俳優の恒松祐里さんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。人生初のショートカットヘアにしたことを報告し、写真を公開しました。【写真】恒松祐里の人生初ショートカット姿「色気が……すごい…！」恒松さんは「new hair役で人生初のショートカットにしました」とつづり、3枚の写真を投稿。首にかかるくらいの長さのショートカットヘアに大胆なイメージチェンジを遂げています。センターパートの黒髪は、清潔感がありとても格