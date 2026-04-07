気温が上がってきて、そろそろ気になってくるのがダニ対策。梅雨は特にダニが発生しやすいといわれているので、今から対策を考えておきたいところ。なんと、ダイソーならたった100円で済んじゃいます！今回は、置くだけで簡単にダニ対策ができる便利グッズをご紹介。とてもお手軽なので、ぜひチェックしてみてください！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダニ置くだけパック価格：￥110（税込）サイズ（約）：4cm×5cm販売