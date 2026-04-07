椎名林檎の楽曲「ありあまる富」が、6月19日全国公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』主題歌に起用されることが決定した。映画『マジカル・シークレット・ツアー』(アスミック・エース配給)は、2017年に中部国際空港にて起きた実際の事件に着想を得た天野千尋監督作品だ。“金の密輸”で逮捕された主婦たちをオリジナルストーリーで描いた。夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子を演じるのは、本格