椎名林檎の楽曲「ありあまる富」が、6月19日全国公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』主題歌に起用されることが決定した。

映画『マジカル・シークレット・ツアー』(アスミック・エース配給)は、2017年に中部国際空港にて起きた実際の事件に着想を得た天野千尋監督作品だ。“金の密輸”で逮捕された主婦たちをオリジナルストーリーで描いた。

夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子を演じるのは、本格的な母親役に挑戦するのは初めてとなる国民的俳優の有村架純。金の密輸をする共犯者として、奨学金の返済に追われる借金600万の研究員・清恵を黒木華、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を南沙良が演じる。さらに塩野瑛久、青木 柚、斎藤 工ら実力派キャストも集結。『ミセス・ノイズィ』にて日本映画批評家大賞の脚本賞を受賞した天野千尋が、シンガポールでの大規模ロケを敢行、魔法のように煌びやかで危うい金密輸の旅路を本場の空気そのままにスクリーンに描き出す。

そして、同映画の主題歌に決定したのが、椎名林檎の「ありあまる富」だ。同楽曲は2009年リリース以降、数々のアーティストにカバーされるほかファンの間でも高い評価を得続けている名曲でもある。そして本日より、主題歌「ありあまる富」を起用した映画『マジカル・シークレット・ツアー』の本予告が公開となった。主題歌が、富の象徴のごとく輝く金塊を手に人生をやり直そうとする3人の旅路を優しく包み込み、真価を問うように強く響く。金の密輸という罪の先にどのような人生を描くのか、本編への期待が高まる予告編だ。

以下に、主題歌「ありあまる富」に関する有村架純と天野千尋監督のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「椎名林檎さんのこの楽曲が優しい眼差しででも的確な視点で、この作品ごと掬い上げてくださっています。本当に⼤切にすべき真の価値とはなにか、作品と楽曲合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。

──有村架純

◆ ◆ ◆

「「ありあまる富」がリリースされた2009年から現在に至るまで、世界の格差は広がり続け、奪うこと／奪われることが加速しています。

金を密輸する彼女たちにとって、或いは私たち一人一人にとって、または世界にとって、「富」とはなんなのか？「富」が満ち足りるとはどういうことなのか？

今あらためて林檎さんの痛烈な問いかけが、映画のラストでこちらに突きつけられる気がします」

──天野千尋監督

◆ ◆ ◆

映画『マジカル・シークレット・ツアー』

2026年6月19日(金)全国公開

配給：アスミック・エース

出演：有村架純

黒木 華 ／ 南 沙良

塩野瑛久 青木 柚 ／ 斎藤 工

監督：天野千尋

脚本：天野千尋 熊谷まどか 音楽：侘美秀俊

主題歌：「ありあまる富」椎名林檎 (EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)

製作幹事：murmur ⽇本映画放送

企画：カラーバード 制作プロダクション：エピスコープ

配給：アスミック・エース

公式サイト：https://magicalsecrettour.asmik-ace.co.jp

公式X：@magical_0619

公式Instagram：@magicalsecrettour_movie

Ⓒ2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会

■＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞

3月17日(火) 大阪・ザ・シンフォニーホール

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3月18日(水) 大阪・ザ・シンフォニーホール

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3月24日(火) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

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3月25日(水) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

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4月01日(水) 東京・すみだトリフォニーホール

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4月02日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

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4月09日(木) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

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4月10日(金) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

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4月18日(土) 山形・やまぎん県⺠ホール

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4月19日(日) 山形・やまぎん県⺠ホール

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4月25日(土) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

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4月26日(日) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

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4月30日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

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5月01日(金) 東京・すみだトリフォニーホール

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5月19日(火) 静岡・アクトシティ浜松

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5月20日(水) 静岡・アクトシティ浜松

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5月27日(水) 群馬・⾼崎芸術劇場

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5月28日(木) 群馬・⾼崎芸術劇場

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特設サイト：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/