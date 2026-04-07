訃報を知り、ただただ残念でなりません。春場所期間中の3月15日に先代二所ノ関親方で元大関・若嶋津の日高六男さんが69歳で亡くなりました。私の師匠で第59代横綱・隆の里の弟弟子でもあり、私が現役時代には一門の連合稽古などで、時には厳しく、時には愛のある言葉をかけていただきました。横綱に昇進した時には、審判部長として私を推薦していただき、2022年に一門の大看板「二所ノ関」を託され、背中を押していただきました