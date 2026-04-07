フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、5日に放送された「上京物語2026 前編〜新人美容師 二十歳の迷い〜」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。新人美容師のロイさん(C)フジテレビ○仕事ばかりの単調な日々と将来への迷い今回の舞台は、東京・多摩市にあ