「なんでこんなことができるんだろう」海岸にビーズクッションの中身が散乱 鹿児島・重富海岸 姶良市の重富海岸で、ビーズクッションの詰め替え用の中身が砂浜にばらまかれているのが見つかりました。 毎日清掃活動を続けるNPO法人「くすの木自然館」のスタッフが発見し、「マイクロプラスチックとして多くの生き物に影響を与える」と警鐘を鳴らしています。波消しブロックの間に白い粒 4月6日午前10時ごろ、くすの