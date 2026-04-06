呉市の海上自衛隊呉教育隊で入隊式が行われ、260人あまりの自衛官の卵たちが新たな一歩を踏み出しました。■指導官「敬礼！」基礎知識や体力を身につける呉教育隊には、18歳から31歳までの264人が入隊しました。■入隊者の宣誓「身をもって、責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを誓います。」呉地方総監部の松本総監は「厳しい訓練を乗り越え、誇りに満ちあふれた自衛官になってほしい」と訓示し、隊員たちを激