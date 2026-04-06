アサヒグループジャパンやNTTなど4社は6日、流通業界横断でサイバーセキュリティー対策に取り組む組織を立ち上げると発表した。企業へのサイバー攻撃が激しさを増す中、1社での対応には限界があると判断。攻撃の兆候や被害事例などの情報を共有し、対応策の指針も策定する。名称は「流通ISAC（アイザック）」。発起人は、スーパーを展開するトライアルや食品卸大手の三菱食品、花王など計9社。各社のセキュリティー担当者が毎