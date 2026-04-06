熊本地震の発生から10年を迎えるのを前に、別府市役所で6日から当時の被害状況を振り返るパネル展示が始まりました。 【写真を見る】熊本地震から10年パネル展示始まる大分・別府市役所 2016年4月16日の熊本地震では、大分県別府市で最大震度6弱を観測し、建物7900棟あまりが被災しました。 震災から10年の節目に合わせて、別府市役所では6日から当時の被害状況を伝える新聞記事などが展示されています。 会場では、市が取