【モデルプレス＝2026/04/06】櫻坂46の石森璃花が4月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを身に着けたショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳櫻坂46メンバー「小顔すぎる」ミニスカ＆メガネで印象ガラリ◆櫻坂46石森璃花、ミニスカ×ウエスタンブーツで美脚披露石森は「LOVEだね」と一言を添え、オーバーサイズの白いロングTシャツに、ベージュのプリーツミニスカートを合わせたコーディネートを投稿。オフホワイ