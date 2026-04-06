銀座コージーコーナーは、2026年4月3日から全国の生ケーキ取扱店で、「苺のショートケーキ」をリニューアル販売している。※北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。◆苺のショートケーキ価格:550円(税込594円)販売期間:4月3日から通年銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使用したスポンジで、フレッシュな苺とミルク感とコクがある風味豊かな北海道産生クリー