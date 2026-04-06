銀座コージーコーナー「苺のショートケーキ」をリニューアル、実物の約60倍の大きさのクッションが当たるキャンペーンも!

銀座コージーコーナーは、2026年4月3日から全国の生ケーキ取扱店で、「苺のショートケーキ」をリニューアル販売している。

※北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

◆苺のショートケーキ

価格:550円(税込594円)

販売期間:4月3日から通年

銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使用したスポンジで、フレッシュな苺とミルク感とコクがある風味豊かな北海道産生クリーム入りホイップクリームを挟んだ。クリームとスポンジが同時に溶けていく一体感が楽しめる。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:335kcal

たんぱく質:3.9g

脂質:24.4g

炭水化物:25.3g

食塩相当量:0.2g

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〈リニューアルではバニラフレーバーの配合量を調整〉

今回のリニューアルでは、クリームとスポンジに使うバニラフレーバーの配合量を見直し、すっきりとした甘さ、後味のよさを追求した。クリームはミルク感が増すなど、素材本来の味わいをより感じられる。

従業員100人を対象に行ったアンケート調査では、「クリームの乳味をより感じるようになった」という項目が従来品を大きく上回り、「苺･クリーム･スポンジのバランスがよい」「甘さがすっきりとしてちょうどいい」といった声があがった。

〈苺のショートケーキクッションが当たる!リニューアルキャンペーン〉

【賞品/当選者数】

A賞:苺のショートケーキクッション/20人

サイズ:(約)縦31×横35×高さ39cm(最大)

B賞:マドレーヌ(12個入)/50人

Wチャンス賞:オリジナルタンブラー(容量:340ml)/50人

【応募条件】

苺のショートケーキを含む、税込1,500円以上購入のレシートを1口として、専用WEBサイトから応募できる。

【レシート対象期間】

2026年4月3日〜4月30日

【応募受付期間】

2026年4月3日〜5月3日