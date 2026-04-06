【モデルプレス＝2026/04/06】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が4月4日、自身のInstagramを更新。弟と妹を顔出しで公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳美人アナ「系統違う可愛さ」“そっくり”美人妹との2ショット◆沖田愛加アナ、妹＆弟を顔出し公開沖田アナは「妹と弟とごはん」とつづり、それぞれとの2ショット写真や、弟との動画を公開。沖田の誕生日と「弟よ留学おつかれさまあ」と弟の留学への慰労会を兼ねた食