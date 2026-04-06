内密出産について支援を検討する自民党のプロジェクトチームが「こうのとりのゆりかご」いわゆる「赤ちゃんポスト」を設置し、内密出産に取り組む熊本市の慈恵病院を訪れました。 午前中、熊本市の慈恵病院を訪れたのは熊本県選出の坂本哲志衆議院議員を含む自民党の「孤独・孤立対策特命委員会」のメンバーです。委員会では、慈恵病院が始めた、様々な事情で妊娠の事実を明かしたくない女性が関係者にのみ身元を明