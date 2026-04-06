内密出産について支援を検討する自民党のプロジェクトチームが「こうのとりのゆりかご」いわゆる「赤ちゃんポスト」を設置し、内密出産に取り組む熊本市の慈恵病院を訪れました。

午前中、熊本市の慈恵病院を訪れたのは熊本県選出の坂本哲志衆議院議員を含む自民党の「孤独・孤立対策特命委員会」のメンバーです。



委員会では、慈恵病院が始めた、様々な事情で妊娠の事実を明かしたくない女性が関係者にのみ身元を明かして出産する内密出産について支援の検討を進めています。





メンバーは「ゆりかご」を視察し内密出産の現状を聞きました。

慈恵病院の蓮田真琴相談室長は「なんとか（お母さんが）赤ちゃんを1人で産まなくていいようにしたいなと思いました。内密出産を始めたのはお母さんたちの声を聞いて、ひとりで産むしかない人たち、病院で産む選択肢がない人たちが、この豊かな日本でいるということ自体が問題なんじゃないかと思いましたので、誰でも名乗らなくていいから来てください、お金も払わなくていいです。とりあえず来て病院で安全に産みましょうということを伝えています。」とメンバーに説明していました。



内密出産については法制化や支援が求められていて、委員たちは、視察後、蓮田健理事長と意見交換も行いました。