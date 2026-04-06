ファミリーマートは、「ファミマルBakery」の人気商品を進化させた「超も〜っちりパン」シリーズ3種類を、あす7日から全国の店舗で発売する。従来のパンのイメージを覆す“超も〜っちり”食感が特徴で、社内試食でも高評価を得ている。【写真】「ファミマルBakery」パン全品に次回使えるレシートクーポンも今回登場するのは、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン