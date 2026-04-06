「超も〜っちりパン」3種類が誕生 ファミマ社員が太鼓判「過去最高レベル」「想像を大きく超えた」
ファミリーマートは、「ファミマルBakery」の人気商品を進化させた「超も〜っちりパン」シリーズ3種類を、あす7日から全国の店舗で発売する。従来のパンのイメージを覆す“超も〜っちり”食感が特徴で、社内試食でも高評価を得ている。
【写真】「ファミマルBakery」パン全品に次回使えるレシートクーポンも
今回登場するのは、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」の3商品。いずれも日常的に親しまれている定番パンをベースに、生地の食感を徹底的に見直し、これまでにない弾力と食べ応えを実現した。
同シリーズは、「生コッペパン」や「白生パン」に続く、生地にこだわった新たなラインとして開発。満足感の向上を狙い、日常の食事シーンに新たな価値を提供する狙いがある。
発売に先立ち、社員193人を対象に試食アンケートを実施。条件を満たした124人のうち、74％にあたる89人が「過去最高レベル」または「トップクラス」と評価した。また、初めて食べた際の印象でも76％が「想像以上」または「想像を大きく超えた」と回答し、多くの社員が新食感に驚きを示した。
アンケートでは、「もっちりすぎてパンということを一瞬忘れた」「コンビニの域を超えて専門店レベル」「触った瞬間から違いを感じた」といった声が寄せられたほか、「パン屋に負けない新しい看板商品」との評価も見られた。
■各商品の概要は以下の通り。
【も〜っちり食感キャラメルドーナツ】
価格：165円（税込178円）
発売日：2026年4月7日
内容：もっちりとしたドーナツ生地にキャラメルクリームを入れ、表面にキャラメルチョコとアーモンドをトッピング
【も〜っちり食感ホイップあんぱん】
価格：147円（税込158円）
発売日：2026年4月7日
内容：もっちりと柔らかい生地に北海道産小豆のこしあんとミルクホイップを合わせた
【も〜っちり食感ピザパン】
価格：184円（税込198円）
発売日：2026年4月7日
内容：もっちり生地にピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピング
【写真】「ファミマルBakery」パン全品に次回使えるレシートクーポンも
今回登場するのは、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」の3商品。いずれも日常的に親しまれている定番パンをベースに、生地の食感を徹底的に見直し、これまでにない弾力と食べ応えを実現した。
発売に先立ち、社員193人を対象に試食アンケートを実施。条件を満たした124人のうち、74％にあたる89人が「過去最高レベル」または「トップクラス」と評価した。また、初めて食べた際の印象でも76％が「想像以上」または「想像を大きく超えた」と回答し、多くの社員が新食感に驚きを示した。
アンケートでは、「もっちりすぎてパンということを一瞬忘れた」「コンビニの域を超えて専門店レベル」「触った瞬間から違いを感じた」といった声が寄せられたほか、「パン屋に負けない新しい看板商品」との評価も見られた。
■各商品の概要は以下の通り。
【も〜っちり食感キャラメルドーナツ】
価格：165円（税込178円）
発売日：2026年4月7日
内容：もっちりとしたドーナツ生地にキャラメルクリームを入れ、表面にキャラメルチョコとアーモンドをトッピング
【も〜っちり食感ホイップあんぱん】
価格：147円（税込158円）
発売日：2026年4月7日
内容：もっちりと柔らかい生地に北海道産小豆のこしあんとミルクホイップを合わせた
【も〜っちり食感ピザパン】
価格：184円（税込198円）
発売日：2026年4月7日
内容：もっちり生地にピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピング