記事ポイントデージーネットが「Jitsiアプライアンスサーバ」を2026年4月20日より提供開始オンプレミス運用でユーザ数や会議室数の制限を気にせず使えるWeb会議基盤初年度800,000円で導入できるOSS活用の低コスト構成 デージーネットが、企業・自治体向けのWeb会議基盤「Jitsiアプライアンスサーバ」を2026年4月20日より提供開始します。オンプレミス環境で運用できるため、機密情報を扱う組織でも自社ネットワーク内で安全性