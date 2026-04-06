MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。3月31日（火）に放送された同番組では、世界的な料理研究家で知られる井上絵美さんが、ハワイ島で暮らすプラチナファミリーたちを紹介してくれた。その1人は、若かりし頃がリチャード・ギアに似ていたらしい男性。彼の大豪邸や交友関係に、スタジオ一同