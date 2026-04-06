高嶋ちさ子も羨むハワイの超セレブ！約1200坪＆絶景ビーチの大豪邸に「どうしてこう違うんだろう人生が…」

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

3月31日（火）に放送された同番組では、世界的な料理研究家で知られる井上絵美さんが、ハワイ島で暮らすプラチナファミリーたちを紹介してくれた。

その1人は、若かりし頃がリチャード・ギアに似ていたらしい男性。彼の大豪邸や交友関係に、スタジオ一同は驚きっぱなしで…。

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井上さんが紹介したのは、30〜40年来の付き合いであるフランク・シェンクさん。オランダ人の父親と日本人の母親をもち、日本で生まれ育ったため日本語もペラペラ。井上さんいわく若かりし頃のフランクさんは、「リチャード・ギアに似ている」と周囲で騒がれたのだとか。

66歳のフランクさんが登場すると、高嶋ちさ子は「かっこいい！」「素敵！」とビックリ。現在フランクさんは、ハワイ島屈指のリゾート地・コナにある約1200坪の大豪邸にて、妻と2人で暮らしている。

フランクさんの自宅は、どこもかしこもリゾートホテル並みか、それ以上に豪華で広い。約20種類の野菜や果物を栽培している庭、オープンスタイルのリビングダイニングキッチン、ビーチを一望できるテラス、常夏のハワイには珍しいサウナなどがある。

スタジオ一同が特に驚いたのは、目の前に絶景が広がる開放的なテラス。フランクさんは、起床後に青い空と海を眺めながら、テラスでパパイアとコーヒーを味わうのが日課だという。

ビーチが自宅から車で10分ほどと近いため、かつてフランクさんはコーヒータイム後に、よくサーフィンを楽しんだのだとか。また、朝だけでなくサンセットも、「キレイですよ。最高」とのこと。

素敵な生活を送るフランクさんに、高嶋は「どうしてこう違うんだろう人生が…」と思わず羨望のまなざしを向けていた。