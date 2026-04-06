ＢＳテレ東開局25周年記念番組として始まった、超節約を貫くオードリー春日が馴染みのない街で自腹の1000円を予算に、吟味に吟味を重ねるリアルせんべろドキュメンタリー「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ」、通称「じばせん」。昨年12月に惜しまれつつも終了した「シーズン２」から3カ月の時を超え「シーズン３」の放送が決定しました！シーズン３初回は、所沢出身の