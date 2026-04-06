＼待望の シーズン３ 放送決定！／節約家春日のリアルせんべろドキュメンタリー。「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ」所沢出身・生粋の西武ファン！オードリー春日がついに番組初の西武鉄道沿線に参上！

ＢＳテレ東開局25周年記念番組として始まった、超節約を貫くオードリー春日が馴染みのない街で自腹の1000円を予算に、吟味に吟味を重ねるリアルせんべろドキュメンタリー「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ」、通称「じばせん」。昨年12月に惜しまれつつも終了した「シーズン２」から3カ月の時を超え「シーズン３」の放送が決定しました！

シーズン３初回は、所沢出身の春日にとって馴染みのある西武鉄道沿線で番組初のロケを敢行！訪れるのは、自らを“西武人間”と称する春日でも知らない街、西武拝島線「東大和市駅」！

番組お馴染み“街紹介ブロック”にて、街を隅々まで歩き回る中、誰もが知る人気有名菓子メーカーの工場を発見！

春日が前々から気になっていたある商品のことを知りたいと、なんとアポなしで取材交渉！そして、意外な展開に・・・！

“じばせん店探し”では、昼から地元民で賑わうコの字酒場、魅力的なタイ料理店、おしゃれバルのハッピーアワーワインなど、「シブ知高いね！」と春日も唸る、渋くて素敵な酒場が続々登場。「東大和市駅」で吟味に吟味を重ねた春日は、一体どんなじばせん店に巡り合うのか乞うご期待！

☝春日俊彰（オードリー） コメント

シーズン３は初回のロケーションを経て、このシーズンを通してのコンセプツ・テーマが『大人』になりやした。

しかしのながら、知らない駅に降り立ち、色々と街を探りながらせんべろ出来るお店を決めるという流れは今シーズンも変わらず。

ＢＳでは番組のシステムを簡単に変えることはご法度。大枠は同じで内容を時代に合わせて適度に変える。

老舗の佃煮屋さまと一緒ですな。

今回は“スマート”に、“スタイリッシュ”にお送りするシリーズとなる。

それは、自ら意図したものではなく、初回が図らずもそのようなロケーションになったので、今シーズンはそれでおやりなさいという“ＢＳの神様からの思し召し”なのである。

ひとつ。



☝中村 拓馬 プロデューサー コメント

視聴者の皆様の熱い声にお応えし、「じばせん」が約3カ月ぶりに帰ってきました！

シーズン3について、春日さんご本人は「大人でスマート」と語っていますが、予算1000円に対する異常なまでの執着と、メニューの数十円の差で本気で頭を抱える姿は全く変わりません！笑

番組の最大の魅力は、私たちスタッフすら展開が読めない完全なリアル・ドキュメンタリーであるところ。台本が一切ない街歩きの中で、春日さんが何に食いつき、誰に声をかけ、最終的にどこの暖簾をくぐるのか？見知らぬ街に放り出された時の嗅覚や、地元の方々との予測不能な化学反応は、回を重ねるごとにパワーアップしています！制作陣も毎回カメラを回しながらハラハラとワクワクを楽しませてもらっています。

番組特有の心地よい「ゆるさ」と「ガチ感」、そして春日さんの絶対に妥協しない店選びは健在です。

週末の夜、春日さんが悩み抜いてたどり着く至極の一杯を、ぜひ皆様もお酒を片手に見届けていただければと思います！

☝配信情報

現在ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネルにて、「じばせん シーズン1&2本編カットVTR集」、そして、春日俊彰（オードリー）のコメント（完全版）が公開中！

4月11日(土)夜10時のシーズン3初回放送前に、ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネル、番組公式Xをチェックしてみてください！



▼「春日俊彰（オードリー）のコメント（完全版）」（ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネル）

https://youtu.be/6ATBYLZRBxA

▼「じばせん シーズン1本編カットVTR集」（ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネル）

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2YBFVHoWdibXMD3ayLubuMJGAPnrqafk

▼「じばせん シーズン2本編カットVTR集」（ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネル）

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2YBFVHoWdiZZ6a7RuB0RWMUH4mT7Ucmq

▼番組公式X

https://x.com/jibarasenbero

☝番組概要

【タイトル】 「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ シーズン３」

【放送日時】 2026年4月11日スタート 毎週土曜夜10:00～10:30

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srrx1bqbfw

▶テレ東HP(ネットもテレ東): https://video.tv-tokyo.co.jp/kasuga_senbero/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

【出演者】 春日俊彰（オードリー）

【番組公式X】 https://x.com/jibarasenbero

【コピーライト】 ©ＢＳテレ東