LUNA SEAのギタリスト・INORANが6日、自身のインスタグラムを更新し、ゴルフラウンドの様子を公開した。【写真】LUNA SEA・INORANがゴルフバッグにつけた真矢さん人形投稿では「友人たちと久しぶりのラウンド」とつづり、「ゴルフと仲間を愛する師匠だもんね」とコメント。この“師匠”とは、2月に死去したLUNA SEAのドラマー・真矢さんのこと。真矢さんはゴルフ好きとして知られ、ハッシュタグでも名前が添えられている。写