【首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）】 対象期間：4月6日～6月30日の平日限定 東京ディズニーリゾートは、首都圏在住者を対象とした「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を本日4月6日よりスタートしている。対象期間は6月30日まで。 「首都圏ウィークデーパスポート」は、東京都、神奈川県