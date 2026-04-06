【週刊プレイボーイ16号】 4月6日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ16号」を4月6日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、髙野真央さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、上西 怜さん、麻倉瑞季さんらのグラビアも掲載される。 【髙野真央さん】 (C)アンディ・チ