【週刊プレイボーイ16号】 4月6日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円

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集英社は「週刊プレイボーイ16号」を4月6日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。

今週の週プレは、髙野真央さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、上西 怜さん、麻倉瑞季さんらのグラビアも掲載される。

【髙野真央さん】

(C)アンディ・チャオ／集英社

髙野真央写真集「LOCK ON」(C)アンディ・チャオ／集英社

【上西 怜さん】

(C)惠原祐二／集英社

【デジタル限定】上西怜写真集「純愛」(C)惠原祐二／集英社

【麻倉瑞季さん】

(C)前康輔／集英社

【デジタル限定】麻倉瑞季写真集「さくらとあさくら」(C)前康輔／集英社

【POV型ショートドラマ「俺達のあざす。」ゆい（伊藤優衣）さん＆ゆき（水原ゆき）さん】

(C)酒井貴弘／集英社

【デジタル限定】「俺達のあざす。」ゆい＆ゆき写真集「幼馴染の姉妹と沖縄旅行に来た結果」(C)酒井貴弘／集英社

【相沢菜々子さん】

(C)河西遼／集英社

【デジタル限定】相沢菜々子写真集「天使の咆哮」(C)河西遼／集英社

【吉田優花さん】

(C)押尾健太郎／集英社

【デジタル限定】吉田優花写真集「花がひらく、その時に。」(C)押尾健太郎／集英社

【冴島ななさん】

(C)小塚毅之／集英社

【デジタル限定】冴島なな写真集「ピンクに染まって」(C)小塚毅之／集英社