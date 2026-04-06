【グラビア】これぞ最強ボディ！髙野真央さんが表紙＆巻頭グラビアに登場「週刊プレイボーイ16号」本日発売
【週刊プレイボーイ16号】 4月6日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円
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集英社は「週刊プレイボーイ16号」を4月6日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。
今週の週プレは、髙野真央さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、上西 怜さん、麻倉瑞季さんらのグラビアも掲載される。【髙野真央さん】
(C)アンディ・チャオ／集英社
髙野真央写真集「LOCK ON」(C)アンディ・チャオ／集英社【上西 怜さん】
(C)惠原祐二／集英社
【デジタル限定】上西怜写真集「純愛」(C)惠原祐二／集英社【麻倉瑞季さん】
(C)前康輔／集英社
【デジタル限定】麻倉瑞季写真集「さくらとあさくら」(C)前康輔／集英社【POV型ショートドラマ「俺達のあざす。」ゆい（伊藤優衣）さん＆ゆき（水原ゆき）さん】
(C)酒井貴弘／集英社
【デジタル限定】「俺達のあざす。」ゆい＆ゆき写真集「幼馴染の姉妹と沖縄旅行に来た結果」(C)酒井貴弘／集英社【相沢菜々子さん】
(C)河西遼／集英社
【デジタル限定】相沢菜々子写真集「天使の咆哮」(C)河西遼／集英社【吉田優花さん】
(C)押尾健太郎／集英社
【デジタル限定】吉田優花写真集「花がひらく、その時に。」(C)押尾健太郎／集英社【冴島ななさん】
(C)小塚毅之／集英社
【デジタル限定】冴島なな写真集「ピンクに染まって」(C)小塚毅之／集英社