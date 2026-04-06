【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが、『DayDay. SUPER LIVE』に出演することが決定した。 ■MAZZELはDay3に出演 日本テレビ系 朝の情報番組 『DayDay.』 が届ける音楽ライブイベントが、3年目となる2026年も開催。2026年はなんと日本武道館で3days開催となる。 そして、出演アーティスト解禁第3弾として今回追加発表されたアーティストは、4月6日の『DayDay.』でも生パフォーマンスを披露した