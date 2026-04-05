サッカーのオランダ1部PSVアイントホーフェンは5日、オランダ代表MFイェルディ・スハウテン（29）が膝の十字じん帯を損傷し、手術が必要になったと発表した。同選手は4―3で制した4日のユトレヒト戦で後半途中に相手パスを奪おうとした際に右膝を負傷。両手で顔を覆いながら担架で運び出された。クラブは離脱期間は公表していないが、手術した場合は全治6〜9カ月とみられ、1次リーグ第1戦で日本と対戦が決まっているW杯北中米