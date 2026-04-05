染谷将太主演、岩崎裕介監督が手掛ける初長編ホラー映画『チルド』が７月17日より公開。これを記念して、岩崎監督が過去に手掛けた短編『VOID』が期間限定でYouTubeにて無料配信されている。『VOID』は、劇場でのみ観ることができるとして話題となった「NOTHING NEW」製作の不条理ホラーショートフィルム集『NN4444』の１編。友人を亡くした高校生の周囲でおかしな現象が起こる様を描いており、静かに違和感を積み重ねていく岩崎監