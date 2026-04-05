染谷将太主演、岩崎裕介監督が手掛ける初長編ホラー映画『チルド』が７月17日より公開。これを記念して、岩崎監督が過去に手掛けた短編『VOID』が期間限定でYouTubeにて無料配信されている。

『VOID』は、劇場でのみ観ることができるとして話題となった「NOTHING NEW」製作の不条理ホラーショートフィルム集『NN4444』の１編。友人を亡くした高校生の周囲でおかしな現象が起こる様を描いており、静かに違和感を積み重ねていく岩崎監督の演出を堪能することができる。野内まるが主演を務めるほか、お笑いコンビ・男性ブランコの平井まさあきが出演し、独特の持ち味で作品の世界観を強めている。

今回の無料公開に際し、岩崎監督は「およそ２年前に作りましたが、悲しいかな今の時代のほうがしっくりくる作品になっている気がします。みんなで観て、気分をさげよう！」とコメントしている。気分をさげよう！

『VOID』

配信期間：４月３日(金)〜６月30日(火) ※予定

配信チャンネル：NOTHING NEW（https://www.youtube.com/@NOTHINGNEW_FILM）