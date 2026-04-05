海岸沖でパトロールする横須賀海上保安部の職員（手前）ら＝2020年、神奈川県逗子市5日午後2時20分ごろ、神奈川県三浦市初声町の三戸浜海岸近くで「ウインドサーフィンをしていた男性が流された」と知人から118番があった。横須賀海上保安部によると、約1キロ離れた同県横須賀市の海岸で、ウエットスーツ姿の男性（60）＝横浜市＝が心肺停止の状態で倒れているのが見つかり、病院に搬送された。現場付近では午後3時ごろ風速12m