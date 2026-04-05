【その他の画像・動画等を元記事で観る】オーイシマサヨシの新曲「君は恋人」、ミュージックビデオがOfficial YouTube Channelにて本日プレミア公開された。主演に俳優の濱田龍臣、さらにバーチャルYouTuber結城さくなが特別出演したストーリー仕立てのミュージックビデオとなっている。監督は、前作「ニンゲン」のミュージックビデオに引き続き田辺秀伸。6月3日に発売される「君は恋人」CD＋Blu-ray盤には、映像特典としてミュー