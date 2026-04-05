オーイシマサヨシ、アニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」オープニング主題歌「君は恋人」ミュージックビデオが公開！

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オーイシマサヨシの新曲「君は恋人」、ミュージックビデオがOfficial YouTube Channelにて本日プレミア公開された。

主演に俳優の濱田龍臣、さらにバーチャルYouTuber結城さくなが特別出演したストーリー仕立てのミュージックビデオとなっている。監督は、前作「ニンゲン」のミュージックビデオに引き続き田辺秀伸。6月3日に発売される「君は恋人」CD＋Blu-ray盤には、映像特典としてミュージックビデオのBehind The Scenesが収録される。

＜オーイシマサヨシ コメント＞

令和版電車男のような、ひきこもりがちだったオタクが推しと出会って変わっていく姿を描きたいですと監督にストーリー仕立てのMVをお願いしました！

オタク役には濱田龍臣くん！そして推し役に結城さくなさん！

僕の方からリクエストさせていただきました！

おかげさまでとても素敵なMVになったのでぜひご覧ください！

＜濱田龍臣 コメント＞



オーイシさんの楽曲が好きなので、こういった機会を頂けたのがとても嬉しかったです！

1日という短い日程での撮影ではありましたが、とても楽しい現場で、

オーイシさんの楽曲は勿論ですが、僕が演じさせていただいた役の成長、ストーリーも見ていただければ幸いです！

＜結城さくな コメント＞



どうも〜〜！！

恋人代表、結城さくなです〜〜！！

楽曲、MV、マジで神すぎる…！！

こんな風にみんなの生活を支える存在で居続けられたらいいなあ…

素敵な楽曲に関わらせていただけたこと、本当に大感謝です！！

みんな、絶対見てね〜〜！！！！

●リリース情報

アニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」オープニング主題歌

オーイシマサヨシ

「君は恋人」

作詞・作曲・編曲：大石昌良

Digital Single

配信中

配信リンクはこちら

https://014014.lnk.to/Kimiwakoibito

＜収録曲＞

M1.君は恋人

CD Single

6月3日発売

【CD＋Blu-ray】

品番：PCCG.02510

価格：￥3,190（税込）

【CD ONLY】

品番：PCCG.02511

価格：￥1,650（税込）

【天使盤】

品番：PCCG.02512

価格：￥2,200（税込）

【CLUB014・イベント限定盤】

品番：BRCG.02511

価格：￥3,850（税込）

＜収録曲＞

M1.君は恋人

M2.uni-verse -Band ver.-

M3.君は恋人 (TV edit.)

M4.君は恋人 (instrumental)

M5.uni-verse -Band ver.- (instrumental)

＜Blu-ray＞

君は恋人 [Official Video]

君は恋人 [Behind The Scenes]

天使盤：キャラクター原案：はねこと先生描き下ろしイラストによる紙ジャケット、ポスター型ブックレット仕様

CLUB014・イベント限定版特典：オーイシマサヨシ限定アクリルスタンド

関連リンク

オーイシマサヨシ（大石昌良）オフィシャルサイト

https://www.014014.jp/