県内で焼肉店などを経営する秋田牛玄亭グループが、秋田牛の消費拡大と生産者支援などを目的とした食文化プロジェクトを始めました。秋田牛を家庭で食べて、生産者を支えるという食文化を定着させることで、秋田牛を未来へつないでいきたい考えです。 県内の和牛生産者がまとまり、オール秋田の県産牛ブランドとして県をあげてブランド化が進められ、2014年にデビューした秋田牛。コメどころ秋田で、コメを食