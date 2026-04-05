全日本空手道連盟は５日、都内の皆思道場にウクライナ出身のホルナ・スタニスラフさん（３７）を招き、２１年東京五輪銅メダルの返還を行った。道場生から銅メダルを受け取ると、ホルナさんは優しい表情を浮かべ、両手を合わせて深く一礼。「この瞬間がどれだけ貴重で大切なものか想像できないと思う。ずっと五輪王者になることを夢見ていて、このメダルは僕の夢だった。このメダルはメダル以上の価値がある。この機会をくれた皆