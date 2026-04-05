◇パ・リーグオリックス2―8日本ハム（2026年4月5日エスコンフィールド）オリックス・阿部翔太投手が、左太腿付近を痛めたため緊急降板を強いられた。この日に今季初昇格し、8回に登板。3点を失い、なおも2死一塁で郡司へ5球目を投じた直後に左足を伸ばす仕草を見せた。厚沢投手コーチ、トレーナーがマウンドへ駆けつけ、阿部はベンチへ。程なくして岸田監督が佐藤一への交代を告げた。阿部は試合後、「内転筋とハムと