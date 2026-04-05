IMP.が初の全国アリーナツアー＜IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter＞を北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて完走した。さらに今年1月に開催された横浜アリーナ公演が、5月4日にPrime Videoで配信されることが決定した。◆ライブ写真本ツアーは昨年12月に発売した2ndアルバム『MAGenter』を引っ提げ、全国6都市19公演で約20万人を動員。ツアー最終公演では『MAGenter』のリードトラック「KISS」など、約2時間半で計29曲を披