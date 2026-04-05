IMP.が初の全国アリーナツアー＜IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter＞を北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて完走した。さらに今年1月に開催された横浜アリーナ公演が、5月4日にPrime Videoで配信されることが決定した。

◆ライブ写真

本ツアーは昨年12月に発売した2ndアルバム『MAGenter』を引っ提げ、全国6都市19公演で約20万人を動員。ツアー最終公演では『MAGenter』のリードトラック「KISS」など、約2時間半で計29曲を披露した。

アンコール前には、初の地上波冠レギュラー番組『IMP.の「できません」は言いません』（TBS）が決定したことも発表された。IMP.メンバーも事前に知らされないなかで突如ビジョンに映像が映し出され番組決定が発表されると、IMP.メンバーは突然のサプライズ発表に戸惑いながらも「うそでしょ！？」「すげー！」「マジで冠番組！？」「IMP.冠番組決まったぞーー！！」など喜びの声があがった。発表の瞬間、会場のファンからは大きな歓声が上がり、念願の地上波冠番組決定に「おめでとう！！」など祝福の声があった。

映像が流れたあと番組プロデューサーがステージに登壇。番組について説明がされたのちに「最初のミッションは観客の皆さまに決めてもらいます！」との話があり、初回の企画に関して2択の投票を実施、「地上の暴君とふれあい体験ロケ」という企画が選ばれた。

■『IMP.の「できません」は言いません』

放送局 ：TBS（※一部地域を除く）

放送時間 ：毎週土曜深夜0:28-0:58

初回放送 ：4月18日(土)

■5thシングル「INVADER」

2026年4月13日(月) 発売 ■初回生産限定盤A ＜CD+Blu-ray＞￥1,870 (税込) / TBCT0775X 商品仕様

スリーブジャケット仕様 (Type A) / 16P歌詞ブックレット (Type A) 収録内容

【CD】 INVADERSTRANGERDancin’ in my head INVADERSTRANGERDancin’ in my head 【Blu-ray】

INVADER (Official Music Video) Behind The Scenes ■初回生産限定盤B ＜CD+Blu-ray＞￥1,870 (税込) / TBCT0776X 商品仕様

スリーブジャケット仕様 (Type B) / 16P歌詞ブックレット (Type B) 収録内容

【CD】 INVADERSTRANGERMagic INVADERSTRANGERMagic 【Blu-ray】

INVADER CD Jacket / Booklet Behind The Scenes ■通常盤 ＜CD＞￥1,320 (税込) / TBCT0777 商品仕様

12P歌詞ブックレット 収録内容

【CD】 INVADERSTRANGERWolf SwagLove In Love INVADERSTRANGERWolf SwagLove In Love