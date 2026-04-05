世界最高峰のアイスショー『スターズ・オン・アイス』が14日午後9時から、BS-TBSで放送されることが決定した。【動画】「せーの！」 “りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一が仲良くメッセージオリンピックメダリストや世界選手権王者など世界最高峰のフィギュアスケーターたちが集結する「スターズ・オン・アイス」は、世界で最も歴史と伝統のあるアイスショーの一つ。競技とは異なり、“魅せる”ことに特化した演出で、照明・衣装