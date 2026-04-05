『スターズ・オン・アイス』、BS-TBSで放送決定 りくりゅうペア・坂本花織・アリサ・リウら豪華共演 レジェンドも出演決定【出演者一覧あり】
世界最高峰のアイスショー『スターズ・オン・アイス』が14日午後9時から、BS-TBSで放送されることが決定した。
【動画】「せーの！」 “りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一が仲良くメッセージ
オリンピックメダリストや世界選手権王者など世界最高峰のフィギュアスケーターたちが集結する「スターズ・オン・アイス」は、世界で最も歴史と伝統のあるアイスショーの一つ。競技とは異なり、“魅せる”ことに特化した演出で、照明・衣装などが、よりきらびやかになり選手の個性が表れる。
また、五輪などの試合と違い、女子・男子・ペア・アイスダンス等の選手が同時にリンクに上がって独自の演目を滑る。坂本花織・鍵山優真・りくりゅうペア等が一緒にリンク上で演技を行う可能性も。
ミラノ・コルティナ五輪で日本初のペア競技金メダル獲得し、“りくりゅうペア”として話題を集めた三浦璃来＆木原龍一、2大会連続メダルの坂本花織、そしてニューヒロインの中井亜美、日本男子のエース・鍵山優真。さらに、話題の女子金メダリスト、アリサ・リウ（米国）や、「4回転の神」イリア・マリニン（米国）など海外トップスケーターも来日。さらに、今回は日本のレジェンド・荒川静香、高橋大輔（※高＝はしごだか）も出演することが決定している。
【主な出演スケーター】（予定）
三浦璃来＆木原龍一（ペア 金メダル）：凱旋公演、五輪以来の演技
坂本花織（女子 銀メダル）：五輪2大会連続メダル、世界選手権優勝4回
中井亜美（女子 銅メダル）：人気も実力も急上昇で話題のニューヒロイン
鍵山優真（男子 銀メダル）：日本男子のエース
佐藤 駿（男子 銅メダル）：元ジュニア歴代世界最高記録、五輪では団体＆個人で
号泣
アリサ・リウ（女子 金メダル）：日本でも人気が爆上がり！
イリア・マリニン（団体 金メダル）：世界で唯一全種類の４回転が跳べる「4回転の神」
荒川静香：トリノ五輪金、日本フィギュア界のレジェンド
村元哉中＆高橋大輔（※高＝はしごだか）：2022四大陸選手権、アイスダンス銀
【動画】「せーの！」 “りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一が仲良くメッセージ
オリンピックメダリストや世界選手権王者など世界最高峰のフィギュアスケーターたちが集結する「スターズ・オン・アイス」は、世界で最も歴史と伝統のあるアイスショーの一つ。競技とは異なり、“魅せる”ことに特化した演出で、照明・衣装などが、よりきらびやかになり選手の個性が表れる。
ミラノ・コルティナ五輪で日本初のペア競技金メダル獲得し、“りくりゅうペア”として話題を集めた三浦璃来＆木原龍一、2大会連続メダルの坂本花織、そしてニューヒロインの中井亜美、日本男子のエース・鍵山優真。さらに、話題の女子金メダリスト、アリサ・リウ（米国）や、「4回転の神」イリア・マリニン（米国）など海外トップスケーターも来日。さらに、今回は日本のレジェンド・荒川静香、高橋大輔（※高＝はしごだか）も出演することが決定している。
【主な出演スケーター】（予定）
三浦璃来＆木原龍一（ペア 金メダル）：凱旋公演、五輪以来の演技
坂本花織（女子 銀メダル）：五輪2大会連続メダル、世界選手権優勝4回
中井亜美（女子 銅メダル）：人気も実力も急上昇で話題のニューヒロイン
鍵山優真（男子 銀メダル）：日本男子のエース
佐藤 駿（男子 銅メダル）：元ジュニア歴代世界最高記録、五輪では団体＆個人で
号泣
アリサ・リウ（女子 金メダル）：日本でも人気が爆上がり！
イリア・マリニン（団体 金メダル）：世界で唯一全種類の４回転が跳べる「4回転の神」
荒川静香：トリノ五輪金、日本フィギュア界のレジェンド
村元哉中＆高橋大輔（※高＝はしごだか）：2022四大陸選手権、アイスダンス銀